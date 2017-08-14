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МВД обяжет сотрудников ДПС вежливо общаться с водителями

МВД доработала приказ, исходя из которого, сотрудникам ДПС будет предъявлен ряд требований связанных с их поведением во время общения с водителем, сообщают «ТАСС».

Согласно законопроекту взаимоотношения сотрудников с участниками дорожного движения должны быть основываться на строгом соблюдении законности, четком исполнении своих обязанностей. Инспектор должен обращаться к участникам дорожного движения на "вы". Также указано, что полицейский должен воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений. Не допускаются «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение.

Стоит отметить, что в новом регламенте впервые описывается ситуация когда водитель «склоняет» инспектора к злоупотреблению служебным положением и получению взятки. В таком случае сотрудник ДПС обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.


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Сегодня в 15:37, просмотров: 94, комментариев: 0


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