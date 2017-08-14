ВЦИОМ: жителей России больше всего волнуют низкие зарплаты и уровень жизни

ВЦИОМ выяснили, что жителей России больше всего волнуют низкие зарплаты и уровень жизни, сообщают «Ведомости».

Так в результате опроса 24 процента респондентов ответили, что их волную низкие зарплаты и уровень их жизни в целом. В январе 2017 года так отвечали лишь 18 процентов, а в июле 2016 и того меньше – 14 процентов.

Каждый пятый опрошенный (21 процент) обеспокоен состоянием экономики страны. В начале этого года таких было 16 процентов.

Третью строчку заняли вопросы социальной политики, в июле этого года они волнуют 18 процентов опрошенных (в июле 2016 года – 9 процентов).

Также стоит отметить вопрос здравоохранения, он беспокоит 17 процентов опрошенных, хотя по аналогии в прошлом году так отвечали лишь 10 процентов.

Далее идут проблемы низких пенсий (10 процентов жителей России), инфляция (10 процентов), вопрос коррупции в стране (10 процентов), а также проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве (8 процентов).