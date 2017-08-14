На остановках Сургута появилась социальная реклама с бездомными животными //ФОТО

Волонтеры ОД «Дай лапу» организовали размещение наклеек с подопечными Движения на остановках Сургута. На сегодня 19 объектов (их количество будет расти) украшены социальной рекламой о добрых и преданных дворнягах, ищущих самый лучший дом.

Идея фотопроекта «Исполни мечту» принадлежит Станиславу Копаневу. Он же и еще один фотограф Дмитрий Страхов снимали собак в студии. Рисунки сделаны учащимися Центра развития творческой личности «Счастливый Художник».

Волонтеры ОД «Дай лапу» в своей группе в соцсети обратились ко всем горожанам: «Печально, что не все понимают, какой ценой достаются благотворительные проекты. В данном случае были платными лишь дизайн, печать и монтаж наклеек. Это стало возможно благодаря средствам гранта. Администрация города безвозмездно дала возможность разместить наклейки на остановках. Фотографы бесплатно делали фотографии собак, а это непростой труд, который занимает много времени - собаки не умеют позировать и хотят изучить незнакомое место, а не сидеть посредине комнаты под вспышками. Волонтеры вложили силы в согласование и организацию проекта, в приведение собак в красивый вид перед фотосессией, в перевозку собак на место съемки и обратно. Дети вложили душу в свои рисунки, которые делали специально для проекта.





И итог всех должен радовать! Красиво, когда на остановках размещены фотографии животных и рисунки детей. Но вандалы уничтожают наклейки. Это очень грустно. А тем, кто вкладывал в это силы и средства - как нож в спину.

Сургутские остановки могут быть красивыми и чистыми без особых проблем. Нужно перестать на них рисовать и клеить бумажные объявления лишь на доски объявлений.

Сургутские собаки могут обрести дом. Нужно только рассказать о них людям и показать их во всей красе.

Проект "Исполни мечту" достоин уважения. Просим ценить чужой труд!»