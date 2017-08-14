​В Ханты-Мансийске пройдёт полумарафон «Превзойди Себя» с призовым фондом в 300 тысяч рублей

Сегодня на сайте марафонхм.рф стартовала регистрация участников на «IIIлегкоатлетический полумарафон «Превзойди себя». Состоится он 9 сентября в Ханты-Мансийске на центральной улице города, а максимальная длина дистанции, которую предстоит преодолеть спортсменам, составит более 21 километра.

Также организаторы предлагают помериться скоростью и выносливостью на более коротких дистанциях – в 10 и 3 километра. Интересно, что на короткие дистанции смогут зарегистрироваться все желающие с 14 лет, а вот на полную дистанцию допустят участников от 16 лет и старше. Самые маленькие спортсмены смогут посоревноваться в забеге на 500 метров.

Стоит отметить, что в корпоративном зачете могут бежать команды коммерческих и некоммерческих организаций, состав команд не должен превышать 5 человек в возрасте от 16 лет.

Победители полумарафона получат денежный призы, общий призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

Зарегистрироваться можно до 8 сентября по ссылке.