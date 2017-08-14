Пожар в нижневартовском районе на буровой вышке до сих пор не ликвидирован // ВИДЕО

В Нижневартовском районе Югры на Вань-Еганском месторождении с вечера 10 августа продолжается пожар на буровой вышке, сообщает «Meduza».

Пожар начался, после того как при подъеме одного из приборов с глубины около одного километра произошел выброс опасных веществ, который спровоцировал возгорание и открытое фонтанирование. В результате происшествия была разрушена буровая вышка, а огонь охватил несколько скважин.

Видео с канала Elisy Fedorenko - Пожар на нефтяной скважине в ХМАО-2

По состоянию на сегодняшнее утро, 14 августа, открытое горение продолжается, а его тушением занимаются 125 человек и 35 единиц техники.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что в результате возгорания пострадали 8 человек, а также о том, что пострадавших перевезли из больницы города Радужный в ожоговый центр Сургута.