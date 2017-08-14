Хакеры продолжают публиковать информацию украденную у HBO в надежде на «выкуп»

Неизвестные хакеры вновь размещают в интернете новые данные, похищенные ими ранее у телеканала HBO, сообщает «ТАСС».

Киберпреступники продолжают шантажировать руководство HBO в попытках добиться крупной суммы «выкупа» в обмен на прекращение публикаций материалов. Хакеры выложили в сеть выпуски нескольких телесериалов. Самым ожидаемым в США из них было продолжение комедийного шоу «Умерь свой энтузиазм».

«Это почти как похищение с выкупом и пытками, – отметила аналитик исследовательской компании Gartner Авива Литан. – Возможно, что в конечном счете HBO придется уступить».

Стоит отметить, что представители HBO заявляют, что канал не собирается подыгрывать хакерам, которые пытаются привлечь к себе внимание, публикуя небольшими фрагментами похищенные данные.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что телеканал HBO в ответ на требования хакеров предложил им «выкуп» в размере $250 000. Вероятно, хакеры сочли эту сумму недостаточной.

А также, что хакеры опубликовали номера телефонов звезд «Игры престолов» и одну из серий данного сериала за три дня до премьеры подробности по ссылке.