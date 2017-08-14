Российский ютуб взорвался от рэп-баттла между Оксимироном и Гнойным. Что это было? // ВИДЕО 18+

Накануне 13 августа в свет вышла запись рэп-баттла «Versus Battle» Оксимирона с Гнойным. Это был самый ожидаемый баттл за последний год. На момент написания новости видео набрало уже 3,1 млн просмотров (за 8 часов), которые продолжают стремительно расти. Видео занимает первую позицию в тренде Youtube.

Стоит отметить, что участников не ограничивают рамками цензуры. На видео звучит нецензурная лексика, а герои оскорбляют друг друга, что, впрочем, происходит на абсолютно любом рэп-баттле. Видео 18+

Об этом баттле было известно ещё с лета 2016 года. Стоит отметить, что Оксимирон ещё не проигрывал не одной схватки в формате «VersusBattle».

Напомним, что Гнойный также использует псевдонимы Слава КПСС, Соня Мармеладова, Валентин Дядька и другие.