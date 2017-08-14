В 2017 году 28 семей Урая получат бесплатные участки под ИЖС

В 2017 году участки под индивидуальное жилищное строительство будут предоставлены 28 жителям Урая из числа льготных категорий, в том числе многодетным семьям.

Земельные участки для льготников будут выделены в трех районах города. Восемь из них располагаются на месте снесённых домов по улице Механиков, 13 — в микрорайоне Солнечный. Ещё восемь участков будет предоставлено урайским семьям по ул. Спокойная сразу после того, как строители подведут к ним инженерные коммуникации. В настоящее время здесь работает тяжелая техника, рабочие ведут отсыпку дороги, тянут трубопровод и линию электропередач.

Отмечается, что на сегодняшний день в Урае в очереди на бесплатное предоставление земельного участка состоит 146 многодетных семей.