Более 130 тыс. югорчан прошли в этом году диспансеризацию

130 796 жителей Югры прошли в 2017 году диспансеризацию. Об этом сообщила заместитель начальника управления организации медицинской помощи окружного департамента здравоохранения Наталья Котова.

По итогам обследования, 33% югорчан попали в первую группу. Это те, у кого не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или среднем суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний.

Вторую группу здоровья имеют 17 % пациентов. У них не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний.

Третья «А» группа состояния здоровья отмечена у 40 % обследованных. В этом случае можно говорить о наличии хронических неинфекционных заболеваний, требующих установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи, а также о подозрении на наличие этих заболеваний, пациенты нуждаются в дополнительном обследовании.

Третья «Б» группа состояния здоровья – у 10 % обратившихся. У них нет хронических неинфекционных заболеваний, но им требуется диспансерное наблюдение или специализированная медицинская помощь по поводу иных заболеваний.

Среди поведенческих факторов риска, негативно влияющих на состояние здоровья югорчан, – нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение и употребление алкоголя.