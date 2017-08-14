В Югорске презентуют книгу об истории города

30 августа в 14.00 в Югорске состоится презентация литературно-художественного издания «Все это было будто бы вчера…».

Книга издана по итогам городских литературных конкурсов «Тебе, суровому и гордому, частицу сердца отдаю», «Все это было будто бы вчера…», посвященных городу Югорску и истории Комсомольского леспромхоза.

Позже, 2 сентября, в городском парке по ул. Ленина состоится поэтический концерт «О Югорске с любовью», посвященный Дню города.