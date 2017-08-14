Киберспорт может может стать частью олимпийских игр 2024

Киберспорт может войти в программу летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Тони Эстанге, сообщает «Lenta.ru».

«Молодежь заинтересована в киберспорте. Давайте взглянем на это. Давайте встретимся с ними и попробуем навести мосты. Я не хочу сразу говорить "нет". Думаю, интересно взаимодействовать с представителями киберспорта, чтобы лучше понять этот процесс и узнать, почему он имеет такой успех», – заявил Эстанге.

Стоит отметить, что ранее об этом также заявляла глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро.

«Может ли киберспорт когда-нибудь стать олимпийским видом спорта? Мы, безусловно, должны смотреть на кибератлетов как на спортсменов. И я надеюсь, что мы, как комиссия спортсменов, сможем наблюдать за ними. Киберспорт, вероятно, станет олимпийским видом спорта в будущем», – сказала Руджеро.

Окончательный список видов спорта, которые будут представлены на ОИ в столице Франции объявят после Олимпиады 2020 года в Токио.

Напомним, что недавно завершился The International 2017– крупнейший киберспортивный чемпионат мира по игре Dota 2 с общим призовым фондом более $24,5 миллионов.