​ЦРУ не считают реальной ядерную войну с КНДР

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что не видит реальной угрозы возникновения ядерной войны с КНДР в ближайшем будущем. Тем не менее, он отметил, что ядерная программа Пхеньяна продвигается с угрожающей скоростью, сообщает «Интерфакс».

«Я слышал разговоры о том, что мы находимся на пороге ядерной войны. В моем распоряжении нет никаких данных разведки, которые говорили бы, что мы достигли такой ситуации», – подчеркнул он.

Также по словам Помпео, в ближайшее время Северная Корея проведет новые испытания, а лидер КНДР Ким Чен Ын продолжит разрабатывать ядерное оружие. В связи с этим глава ЦРУ подчеркнул, что стратегическое терпение Вашингтона истекло.

Ранее портал siapress.ruсообщил, что КНДР готовят упредительный удар по острову Гуам где находятся американские военные базы. Но и Дональд Трамп не остался в стороне и заявил, что «Северной Корее лучше больше не угрожать США. Они встретят огонь и ярость, каких мир не видел раньше», более подробно можно ознакомиться по ссылке.