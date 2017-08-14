Конкурсы «Лучший товар Югры» и «Лидер бизнеса Югры» пройдут по-новому

- Юлия, расскажите подробности о тех нововведениях, которые планируются на конкурсах-2017.

- В этом году мы продолжаем совершенствовать конкурс, чтобы сделать его еще более объективным и прозрачным. Надеемся, что изменения оценят и участники, и все те, кто следят за нашими мероприятиями.

Одно из позитивных изменений – это создание онлайн-витрины в рамках конкурса «Лучший товар Югры». На площадке будут представлены товары-номинанты (с фотографиями и описанием), а также информация о том, где их приобрести.

Далее, состоится интерактивное голосование, в ходе которого потребители смогут поддержать своих фаворитов. Интернет-опрос будет запущен на ресурсах ТПП, и его результаты будут учитываться при определении победителей.

Интересное новшество – это экспертиза пищевых товаров, которую мы будем проводить впервые. Это еще один шаг к повышению объективности конкурса.

И наконец хотелось бы отметить, что ТПП ХМАО – Югры в этом году будет оказывать всестороннюю помощь участникам в плане привлечения инвестиций. Поиск финансирования всегда актуален для предпринимателей.

- Зачем предпринимателям участвовать в конкурсах?

- Каждый предприниматель нуждается во всесторонней поддержке, чтобы развивать свой бизнес. Конкурсы ежегодно дают возможность предпринимателям презентовать свою продукцию и услуги потребителям Югры и повысить узнаваемость бренда на региональном уровне. По сути, это дополнительные возможности, которые обязательно помогут компании достигнуть своей цели – будь то привлечение новых покупателей, укрепление репутации или дополнительный PR.

Многие наши победители активно рассказывают о своей награде на своих сайтах, в соцсетях, дают комментарии местным СМИ, и это не может не прибавлять им очков в глазах потребителей. Такие активные компании, как, например медицинский центр «Нео-Клиника» из Ханты-Мансийска, всегда рассказывают о полученных званиях в своих презентациях перед клиентами, деловыми партнерами. Несомненно, победители наших конкурсов могут с большей успешностью претендовать на получение различных грантов и субсидий, ведь качество их работы объективно подтверждено!

- Что нужно знать о конкурсе тем участникам, которые впервые начинают борьбу за престижные трофеи?

- Участие в конкурсе не ограничивается подачей заявки и ожиданием результатов. Для каждой компании это кропотливая работа, ведь руководителям после победы необходимо продолжать поддерживать качество своей продукции или услуги. Конечно же, важно помнить, что получая звание «Лучший товар Югры», «Лидер бизнеса Югры», нужно всегда ему соответствовать и в дальнейшем.

- Судя по опыту прошлых лет, какие номинации пользуются наибольшей популярностью среди региональных предпринимателей?

- Всегда на участие в конкурсе много заявок поступает от региональных производителей продуктов питания, которые демонстрируют высокие качественные показатели продукции. Многие из них становятся брендами Югры. Хотелось бы увидеть на конкурсе больше заявок предпринимателей, представляющих сферу ЖКХ, транспортные перевозки, социальное предпринимательство. Не все из них умеют презентовать себя и свои услуги, а ведь это могло бы значительно помочь им в работе!