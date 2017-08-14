Королева Елизавета Вторая намерена отречься от престола

Королева Елизавета Вторая собирается через четыре года отречься от престола, следующим правителем станет ее старший сын принц Чарльз, сообщает «Эхо Москвы».

Елизавета Вторая находится на престоле больше 60-ти лет и уже подумывает об уходе. Ранее она не выражала намерений передать власть сыну, но недавно обмолвилась: если доживёт до 95-ти лет, то попросит сделать Чарльза регентом и передать ему все королевские полномочия. Стоит отметить, что Старшему сыну Елизаветы и наследнику трона сейчас 69 лет.

«Подготовка к передаче власти идёт полным ходом, всеми вопросами занимаются юристы. Королева прекрасно осознаёт, сколько ей лет и хочет, чтобы в момент, когда настанет час, передача власти прошла без сложностей», — рассказали осведомлённые источники в королевской семье изданию Daily Mail.

Напомним, что правление королевы Елизаветы Второй стало самым долгим за всю историю Великобритании и составляет уже почти 65 лет.