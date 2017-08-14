​В Сургуте состоялось торжественное открытие бульвара Четырех сезонов

6 тысяч квадратных метров благоустроенной территории и более 500 сооружений для отдыха горожан – все это о бульваре Четырех сезонов, самой масштабной прогулочной зоне в Сургуте, расположенной около одноименного жилого комплекса в 39 микрорайоне. Не удивительно, что на открытии бульвара в минувшие выходные собралось более трехсот человек. В мероприятии принимали участие и городские власти.





«Мне очень понравился бульвар. В моем детстве таких площадок не было. Здесь и взрослые и дети, на мой взгляд, могут прекрасно проводить время в любое время дня и ночи. Этой площадкой мы задаем новый стандарт развития дворовых территорий в городе Сургуте. В следующем году будет еще больше дворов, благоустроенных примерно в такой концепции», - отметил заместитель главы администрации города Сургута Алексей Жердев.

Пока же подобным двором не может похвастаться ни один другой жилой комплекс в Сургуте. Здесь каждый найдет занятие по душе. Безопасные игровые комплексы с мягким резиновым покрытием, спортивные площадки с тренажерами для детей и взрослых, ландшафтный дизайн, лавочки и 4 уровня освещения территории – чтобы было комфортно и безопасно в любое время суток.

«Дети никогда не сидят на одном маленьком пятачке, им всё-таки нужен простор. Поэтому мы сделали такой двор. В будни детки могут кататься на велосипедах, роликах, бегать. Взрослые – отдыхать на скамейках или гулять по бульвару. А в праздничные дни город может устраивать здесь мероприятия», - рассказала о концепции руководитель проекта «4 сезона» Наталья Старцева.

Это доказали уже на церемонии открытия бульвара. Здесь комфортно разместилось более 10 тематических площадок. На один день место превратилось в сургутский Арбат. Детей развлекали веселые аниматоры, взрослые с удовольствием любовались живыми статуями, мимами и ходулистами. Желающие научились искусству граффити, унесли домой шаржи, нарисованные прямо на месте и красивые фотографии. Принять участие в празднике съехались жители из разных концов Сургута. О комфортных общественных пространствах такого высокого уровня, они могли только мечтать.

«Как будто вообще в другом городе находимся. Недавно переехала в этот район. Часто гуляю в «4 сезона», - поделились впечатлениями гости праздника.

Кстати, бульвар Четырех сезонов находится в самом экологичном районе Сургута. Согласно исследованиям экологов, здесь в 2 раза меньше угарного газа, чем в центральной части города - 0,12 мг против 0, 23 мг на метр кубический. Рядом с комплексом находится единственный в городе участок реликтового леса, а в скором времени в самом комплексе будет разбито почти 1400 точек озеленения. Часть озеленения создадут вместе с жителями, высадив берёзы и кедры.