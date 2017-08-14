16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,1873   EUR  70,7502  

​В Сургуте состоялось торжественное открытие бульвара Четырех сезонов

6 тысяч квадратных метров благоустроенной территории и более 500 сооружений для отдыха горожан – все это о бульваре Четырех сезонов, самой масштабной прогулочной зоне в Сургуте, расположенной около одноименного жилого комплекса в 39 микрорайоне. Не удивительно, что на открытии бульвара в минувшие выходные собралось более трехсот человек. В мероприятии принимали участие и городские власти.


«Мне очень понравился бульвар. В моем детстве таких площадок не было. Здесь и взрослые и дети, на мой взгляд, могут прекрасно проводить время в любое время дня и ночи. Этой площадкой мы задаем новый стандарт развития дворовых территорий в городе Сургуте. В следующем году будет еще больше дворов, благоустроенных примерно в такой концепции», - отметил заместитель главы администрации города Сургута Алексей Жердев.

Пока же подобным двором не может похвастаться ни один другой жилой комплекс в Сургуте. Здесь каждый найдет занятие по душе. Безопасные игровые комплексы с мягким резиновым покрытием, спортивные площадки с тренажерами для детей и взрослых, ландшафтный дизайн, лавочки и 4 уровня освещения территории – чтобы было комфортно и безопасно в любое время суток.

«Дети никогда не сидят на одном маленьком пятачке, им всё-таки нужен простор. Поэтому мы сделали такой двор. В будни детки могут кататься на велосипедах, роликах, бегать. Взрослые – отдыхать на скамейках или гулять по бульвару. А в праздничные дни город может устраивать здесь мероприятия», - рассказала о концепции руководитель проекта «4 сезона» Наталья Старцева.

Это доказали уже на церемонии открытия бульвара. Здесь комфортно разместилось более 10 тематических площадок. На один день место превратилось в сургутский Арбат. Детей развлекали веселые аниматоры, взрослые с удовольствием любовались живыми статуями, мимами и ходулистами. Желающие научились искусству граффити, унесли домой шаржи, нарисованные прямо на месте и красивые фотографии. Принять участие в празднике съехались жители из разных концов Сургута. О комфортных общественных пространствах такого высокого уровня, они могли только мечтать.

«Как будто вообще в другом городе находимся. Недавно переехала в этот район. Часто гуляю в «4 сезона», - поделились впечатлениями гости праздника.

Кстати, бульвар Четырех сезонов находится в самом экологичном районе Сургута. Согласно исследованиям экологов, здесь в 2 раза меньше угарного газа, чем в центральной части города - 0,12 мг против 0, 23 мг на метр кубический. Рядом с комплексом находится единственный в городе участок реликтового леса, а в скором времени в самом комплексе будет разбито почти 1400 точек озеленения. Часть озеленения создадут вместе с жителями, высадив берёзы и кедры.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:19, просмотров: 223, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​У проблемы с назначением стеклянной новостройки на Энергетиков есть решение. Но его нужно принять городским властям

​У проблемы с назначением стеклянной новостройки на Энергетиков есть решение. Но его нужно принять городским властям
Анастасия Семихатских Сегодня в 09:12
366 1
Прекрасное далёко. Строительство сквера в 31-м микрорайоне замерло

Прекрасное далёко. Строительство сквера в 31-м микрорайоне замерло
Яна Черепанова 12 августа в 11:02
900 0
​Сургутская неделя. Чем пахнет?

​Сургутская неделя. Чем пахнет?
Совсем недавно в Сургуте пахло гарью, а теперь попахивает осенью. Впрочем, не только природные ароматы вторгались в жизнь сургутян на минувшей неделе: к запаху свежеиспеченного хлеба примешалось амбре уголовного дела.
Олег Владимиров 11 августа в 17:48
783 0
Тарас Самборский

Нет репродукции нормальных людей
«Я думаю, в ближайшие два года каких-то позитивных изменений в Сургуте не произойдет. Упование на «Сургутнефтегаз» бессмысленно, там свои задачи и проблемы». Интервью ИА Ura.ru.
Тарас Самборский 11 августа в 12:13
1343 5
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Во все времена ваша профессия была одной из самых уважаемых и почётных
От всей души желаю крепкого здоровья и счастья, а делу, которому вы посвятили свою жизнь, – стабильности и процветания!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 11 августа в 11:37
520 0
Итоги этих форумов превращаются в пшик, как только выходишь на улицу

Итоги этих форумов превращаются в пшик, как только выходишь на улицу
Там ты по уши окунешься в реальность.
Альберт Леонов, председатель НП «Правоведы» 11 августа в 11:13
979 6
​Урбанистика, которая не слышит историю

​Урбанистика, которая не слышит историю
Заметки на полях конференции «Практические итоги II урбанистического форума в г. Сургуте»
Игорь Стась, историк-урбанист, Сургутский государственный университет 11 августа в 09:27
855 3
​Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником

​Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
Желаю вам успехов в делах, процветания, благополучия и оптимизма!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 11 августа в 09:20
826 0
ВИДЕО ДНЯ. Выступление женской пилотажной группы «Барсы» в Новосибирске

ВИДЕО ДНЯ. Выступление женской пилотажной группы «Барсы» в Новосибирске
Редакция СИА-ПРЕСС 10 августа в 13:12
632 0
От всей души поздравляю ветеранов и работников строительной отрасли с профессиональным праздником!

От всей души поздравляю ветеранов и работников строительной отрасли с профессиональным праздником!
Желаю ветеранам и работникам отрасли здоровья, благополучия, успехов в нелегком, но почётном и нужном труде!
Анатолий Сименяк, Председатель думы Сургутского района 10 августа в 12:15
550 0
​От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником работников строительной отрасли!

​От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником работников строительной отрасли!
Специалистам строительной сферы я желаю неиссякаемой энергии, профессиональных свершений, семейного благополучия!
Ирина Урванцева, главврач Окружного кардиологического диспансера 10 августа в 11:34
628 0
Труд строителя всегда на виду и имеет особую общественную значимость

Труд строителя всегда на виду и имеет особую общественную значимость
Пусть все задуманное вами воплотится в жизнь, а запланированное будет построено!
Андрей Трубецкой, глава сургутского района 10 августа в 11:15
621 0
В эти августовские дни отмечается самый мирный и добрый праздник

В эти августовские дни отмечается самый мирный и добрый праздник
Низкий поклон и слова глубокой признательности первым сургутским строителям, кто был у истоков современного Сургута.
Рустем Юсупов, Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» 10 августа в 10:01
770 1
​Практические итоги II урбанистического форума

​Практические итоги II урбанистического форума
Я чувствую, что нам принесли великие, грандиозные знания, мы их действительно пытаемся применять и реализовывать идеи. Но мы все еще слишком торопимся сразу делать.
Анастасия Малимон, сургутянка 10 августа в 09:31
1150 11
Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь

Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь
Повторный курс реабилитации в Китае поможет ему встать на ноги
Анастасия Семихатских 09 августа в 16:54
805 0
​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?

​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?
После «изъятия» документов на хлебозаводе следователями в сопровождении ОМОНа остаются вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать от прокурора Сургута
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 09 августа в 15:57
1313 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика