Сургутский аэропорт готовится к встрече миллионного пассажира

В девятый раз за свою историю сургутский аэропорт будет встречать миллионного пассажира. Знаковое событие произойдет в этом году на месяц раньше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

Миллионную отметку в этом году аэропорт Сургута планирует перешагнуть уже в первой половине августа. При сохранении текущих темпов роста производственных показателей, итоги 2017 года могут превысить показатели рекордного 2016 года, когда было обслужено 1 489 395 пассажиров, что стало историческим максимумом пассажирских перевозок в аэропорту Сургута. Того, кому посчастливится стать юбилейным пассажиром, обслуженным в аэропорту Сургута с начала 2017 года, ждут приятные сюрпризы: ценные подарки от аэропорта и авиакомпании, услугами которой он воспользуется.

В преддверии встречи миллионного пассажира аэропорт Сургута объявляет конкурс на лучшее поздравление. Поздравления могут быть в любом виде: фото, видео, коллаж, рисунок, стихи или проза. Приславший самое оригинальное поздравление получит ценный подарок от аэропорта Сургута. Важно, чтобы поздравление было опубликовано в одной из соцсетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram или Twitter) с хэштегом #аэропортсургут_конкурс. Тот, кто наберет больше всего лайков, станет победителем. Результаты будут подведены в день награждения миллионного пассажира. Самые оригинальные работы участников конкурса будут транслироваться на пилоне в зале вылета аэровокзала, а также будут размещены на официальных страницах ОАО «Аэропорт Сургут» в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году юбилейный пассажир стал известен 13 сентября. Им оказалась жительница Уфы Эльвира Зарипова, зарегистрированная на рейсе ЮТ103 авиакомпании «ЮТэйр» и направляющаяся домой в Уфу.