В Нижневартовске экстренную посадку совершил самолет авиакомпании S7

Сегодня утром в международном аэропорту Нижневартовска совершил незапланированную посадку Boeing 737-800 авиакомпании S7. Лайнер выполнял полет по маршруту «Красноярск – Москва». Причиной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Командир корабля принял решение сделать остановку в ближайшем аэропорту, где самолет встречала карета скорой медицинской помощи.

Как стало известно siapress.ru, на работу аэропорта данный факт не повлиял. Все рейсы вылетали и приземлялись по расписанию. Самолет, следовавший из Красноярска, прибыл благополучно в Домодедово с опозданием на два часа.