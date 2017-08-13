Эксперты назвали Топ-5 смартфонов стоимостью до 5 тыс. рублей

Эксперты представили пятерку лучших смартфонов стоимостью до 5 тысяч рублей. Как пишет "Петербургский дневник", в Топ-5 попали только известные бренды, зарекомендовавшие себя на рынке.

На пятом месте оказался Samsung Galaxy J1. Отмечается, что смартфон не потянет мощные игры, зато может стать незаменимым помощником в путешествиях благодаря 4G, GPS и ГЛОНАСС.

На четвертом месте Lenovo A2016 с экраном 4,5 дюйма и ОС Android 6.0. Смартфон также не подойдет для новейших игр, но, тем не менее, он практичен, и отличается сравнительно невысокой стоимостью.

На третьем месте - смартфон LG K3. Очевидные плюсы - быстрый Wi-Fi, 4G и GPS. Второе место занял ZTE Blade A465. Эксперты отмечают высокую мощность и неординарный дизайн задней крышки, плюс экран 5 дюймов.

Лидером пятерки лучших стал Asus ZenFone Go. Смартфон выгодно отличается дизайном, имеет 4-ядерный процессор Snapdragon 1,2 ГГц и показывает высокие показатели автономности при достаточно емком аккумуляторе. Эксперты также отмечают качественную камеру на 8 мп.