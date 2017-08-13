Сургутянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Сургута Кристина Максимюк впала в кому, находясь на отдыхе в турецкой Аланье, передает "Газета.ру" со ссылкой на сестру туристки.

По данным издания, в настоящее время решается вопрос о транспортировке россиянки на родину. Как рассказала родственница пострадавшей, они приехали в Турцию 7 августа, и в первый же день у Максимюк случился инфаркт.

Она находится в одной из местных клиник в состоянии комы, врачи проводят поддерживающую терапию. Родственница подчеркнула, что разрешение врача о вывозе даже на обычном борту было подписано уже на третий день.

По ее словам, она уже ведет переговоры с представителем российского консульства, а также ожидает ответа от Росавиации.