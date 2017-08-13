И кому тогда аплодировать? Самолеты могут стать полностью беспилотными к 2025 году

Пассажирские самолеты, летающие без пилота, довольно скоро могут стать реальностью. По прогнозам аналитиков банка UBS, первые лайнеры, дистанционно управляемые с земли, могут появиться уже к 2025 году, сообщает "Коммерсант"

Издание уточняет, что в настоящий момент основная часть полета проходит под контролем автопилота. При этом оборудование может провести посадку самолета в сложных условиях в ограниченной видимости.

Введение беспилотной гражданской авиации скажется на цене авиабилетов: ожидается снижение цены на 10%. Однако проблемой при реализации нововведения может стать страх пассажиров, боящихся доверить свою жизнь автоматической системе, а не пилотам.