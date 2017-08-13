Исторический максимум. Курс биткойна превысил 4 тыс. долларов

В воскресенье курс самой популярной криптовалюты Bitcoin снова обновил исторический максимум. Утром 13 августа ее курс превысил четыре тысячи долларов, сообщает "Российская газета".

Как напоминает издание, 9 августа криптовалюта уже устанавливала рекорд стоимости, поднявшись в цене до 3,5 тысячи долларов.

В начале августа произошло разделение самой популярной мировой криптовалюты. Биткоин разделили на две разные валюты - одну назвали Bitcon Cash, за другой оставили прежнее название Bitcon.