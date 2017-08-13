Тюменские гопники спровоцировали драку в ресторане McDonalds

Накануне около 17 часов в единственном тюменском McDonalds произошла массовая драка. Ресторан пришлось закрыть, пока проходили следственные действия, сообщает интернет-газета «Вслух.ру».

Конфликт произошел из-за нетерпимости одних людей к внешности других. Как ни странно, но поводом для ссоры ссоры стала серьга в ухе. Мужчина с серьгой зашел в McDonald's с другом, а трое нетрезвых приятелей стали оскорблять его и толкать. Конфликт продолжился в глубине ресторана: в ход пошли кулаки, стулья и даже перцовый баллончик.

Распыление газа в закрытом помещении послужило причиной травм глаз у нескольких свидетелей происшествия. Помощь врачей понадобилась шестерым тюменцам, в том числе и детям. Четверо из шести пострадавших отказались от госпитализации, а двоих детей доставили в областную больницу № 2.

Человеку, распылившему газ, скорее всего, грозит уголовная ответственность.