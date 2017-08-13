В Ханты-Мансийске начала работу выставка "История костюма в Сибири"

В Ханты-Мансийске начала работу новая выставка «История костюма в Сибири». Коллекция женских костюмов XIX - начала XX веков представлена в музея природы и человека.

Традиционный праздничный женский костюм — это сложный, состоящий из множества предметов и деталей комплекс, который предназначался для праздников и других торжественных случаев, обрядов и ритуалов. Такой костюм, в зависимости от назначения, украшали вышивкой, кружевом, тканым узором или набойкой.

Посетители выставки увидят костюмы переселенцев Вологодской, Воронежской, Рязанской, Архангельской, Белгородской, Олонецкой (Карельской) области в том виде, в котором они существовали на территории Тобольского Севера.

Выставка продлится до 3 сентября.