В Югре уменьшается площадь загрязненных земель

В Югре наметилась устойчивая тенденция сокращения площадей загрязненных земель. Об этом рассказал руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Сергей Пикунов.

По его словам, в прошлом году из 29 нефтяных компаний, действующих на территории Югры, 16 полностью избавились от загрязненных земель и вышли на текущий уровень аварийности.Проводятся серьезные работы по рекультивации, основная цель которых - восстановление плодородности почвы и улучшение условий окружающей среды.

«Компании научились быстро реагировать на аварийные разливы и разгерметизацию. Так, при росте количества аварий и инцидентов, у нас снижаются площади загрязнений и объемы загрязняющего вещества, попадающей в почву и водные объекты", - подчеркнул руководитель природнадзора.

Также он добавил, что по каждому участку, который освидетельствует служба совместно с общественными организациями, выдается решение об исключении его из реестра. "То есть, мы берем на себя ответственность, что каждый участок соответствует нормативам остаточного содержания нефтепродуктов и требованиям по содержанию биологических индикаторов", - пояснил Сергей Пикунов.

Чиновник заявил, что в Югре работают уникальные механизмы, способствующие стабилизации ситуации с загрязнением земель – это четкая понятная нормативная база, регулирующая данные вопросы, налоговые льготы на природоохранное оборудование и природоохранную деятельность. Кроме того, в регионе созданы такие условия, что компаниям не выгодно загрязнять окружающую среду или затягивать с рекультивацией. Только за последние четыре года через судебные инстанции с загрязнителей было взыскано – 3,8 миллиарда рублей. Все средства поступили в бюджетную систему автономного округа.