Сургутяне проверили сердце в парке "За Саймой"

Профилактическая акция в рамках проекта «Красное платье» состоялась в сургутскомпарке «За Саймой».

В ее рамках все желающие смогли пройти кардиоскрининг и получили от специалистов окружного кардиодиспансера флаеры-заключения «Сердечный светофор»: красный цвет означал высокий риск, желтый - умеренный риск, зеленый - низкий риск.

«Медицинскому сообществу необходимо уделить особое внимание вопросам первичной профилактики и скрининговым программам. Они позволяют выявлять пациентов высокой группы риска, с которыми необходимо проводить углубленные дообследования и при необходимости лечебные действия. В результате мы получаем сотни спасенных жизней ежегодно», - подчеркнула главный врач окружного кардиодиспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева.

Отмечается, что большинство участников акции вышли от врачей-кардиологов с зеленым флаером. Но двое мужчин с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшее время пройдут обследование в окружном кардиоцентре.