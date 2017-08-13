"Газпром-Югра" сразится за призы Тюменской области

МФК «Газпром-ЮГРА» примет участие в турнире на призы Тюменской области. Соревнования пройдут в Тюмени с 17 по 20 августа 2017 года, сообщает пресс-служба МФК.

В гости к сибирякам на этот раз пожалуют представители югорского «Газпром-ЮГРЫ», екатеринбургской «Синары», «Ухты», «Новой генерации» из Сыктывкара и глазовского «Прогресса».

Стало известно расписание предсезонного турнира. Первые три дня участники турнира проведут матчи группового этапа, а затем состоятся решающие поединки.

17 августа 2017

16:00 «Газпром-ЮГРА» — «Новая генерация»

19:00 «Тюмень» — «Ухта»

18 августа 2017

16:00 «Новая генерация» — «Синара»

19:00 «Прогресс» — «Тюмень»

19 августа 2017

14:00 «Ухта» — «Прогресс»

17:00 «Синара» — «Газпром-ЮГРА»

20:00 Товарищеский матч руководителей, тренеров и администрации команд участниц

20 августа 2017

13:00 Матч за 5-6 места 3А – 3Б

16:00 Матч за 3-4 места 2А – 2Б

19:00 Финал 1А – 1Б

21:30 Церемония награждения