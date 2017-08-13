"Газпром-Югра" сразится за призы Тюменской области

МФК «Газпром-ЮГРА» примет участие в турнире на призы Тюменской области. Соревнования пройдут в Тюмени с 17 по 20 августа 2017 года, сообщает пресс-служба МФК.
В гости к сибирякам на этот раз пожалуют представители югорского «Газпром-ЮГРЫ», екатеринбургской «Синары», «Ухты», «Новой генерации» из Сыктывкара и глазовского «Прогресса».
Стало известно расписание предсезонного турнира. Первые три дня участники турнира проведут матчи группового этапа, а затем состоятся решающие поединки.
17 августа 2017
16:00 «Газпром-ЮГРА» — «Новая генерация»
19:00 «Тюмень» — «Ухта»
18 августа 2017
16:00 «Новая генерация» — «Синара»
19:00 «Прогресс» — «Тюмень»
19 августа 2017
14:00 «Ухта» — «Прогресс»
17:00 «Синара» — «Газпром-ЮГРА»
20:00 Товарищеский матч руководителей, тренеров и администрации команд участниц
20 августа 2017
13:00 Матч за 5-6 места 3А – 3Б
16:00 Матч за 3-4 места 2А – 2Б
19:00 Финал 1А – 1Б
21:30 Церемония награждения
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