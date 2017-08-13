С начала года в Сургуте возбуждено 200 уголовных дел в отношении пьяных водителей

По итогам 7 месяцев 2017 года в полиции Сургута возбуждено 200 уголовных дел в отношении водителей, которые находились повторно за рулем автомобиля в алкогольном либо наркотическом опьянении, или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Как напоминает пресс-служба УМВД России по Сургуту, управление транспортным средством в состоянии опьянения – это угроза безопасности дорожного движения для всех участников на дороге – не только для самих нетрезвых водителей, но и для пешеходов, пассажиров, других водителей. Помните, любое нарушение установленных правил, может привести к трагедии на дороге.