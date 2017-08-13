В Саранпауле выберут самые красивые дома и дворы

В честь празднования 175-летия образования села Саранпауль до 21 августа администрация сельского поселения проводит несколько конкурсов: «Дом образцового содержания», «Двор образцового содержания», «Подъезд образцового содержания», «Образцовая территория организации, учреждения, предприятия».

По итогам конкурса в каждой номинации присуждается 1, 2 и 3 место. Победители будут награждены почетными грамотами главы сельского поселения и подарками.

Также победителям в номинациях будут вручены таблички с эмблемой села Саранпауль и названиями: «Дом образцового содержания», «Двор образцового содержания», «Подъезд образцового содержания», «Образцовая территория учреждения, организации, предприятия».

Заявки на участие принимаются по телефону 45-378.