Экс-глава администрации Нижневартовска Алла Бадина сделала первые заявления на новом месте работы

Экс-глава администрации Нижневартовска, а ныне руководитель тюменской областной службы экстренного реагирования Алла Бадина сделала первые заявления на новом месте работы. Она встретилась с журналистами, чтобы рассказать о том, какие изменения ждут службу с ее приходом.

«Моя задача - сохранить профессионалов, которые умеют и могут работать, но несколько перестроить их в другой ритм и другую нормативную базу, которая меняется практически ежемесячно. Увидеть людей, которые будут заниматься профилактикой и организацией нормативной документации по противопожарной службе для субъекта. Здесь сохраню максимум коллектива. То есть те люди, которые работают, найдут себе применение в новой структуре», - цитирует Аллу Бадину ИА «Тюменская линия».

Под ее руководством сейчас работают более двухсот человек. Сотрудники могут не переживать о предстоящих изменениях, так как коллектив бывшая чиновница из Нижневартовска намерена сохранить. Кроме того, по словам Бадиной, одним из первых шагов станет совершенствование сайта, который должен стать более информативным и интересным для посетителей. Планируется активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними жителями региона.

Как сообщал siapress.ru ранее, Алла Бадина возглавила областную службу в июле. Заслуги главы администрации Нижневартовска не раз отмечали члены «Клуба 7», куда входят руководители крупнейших средств массовой информации Тюменской области. В 2013 году руководителя югорского муниципалитета признали «Мэром года». В 2015 году она была отмечена почетной грамотой Совета Федерации.