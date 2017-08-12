Самым неугоняемым автомобилем в России стала Lada Vesta

Наименее угоняемым автомобилем в России по итогам 2016 года стала Lada Vesta, передает Lenta.ru со ссылкой на рейтинг журнала «За рулем».

В рейтинг вошли модели из списка самых продаваемых в России, составленного редакцией ранее. Для подсчета использовали коэффициент угоняемости — соотношение количества украденных машин к количеству проданных, умноженное на тысячу. Модели, у которых этот показатель меньше 10, считаются неугоняемыми. В случае с Vesta он составил 0,1 (четыре угона на более 55 тысяч проданных авто). Вторую строчку заняла Skoda Rapid с коэффициентом 0,7, замкнул тройку лидеров Volkswagen Polo (2,6). На последней, 23-й, строчке рейтинга оказалась Lada Priora (42,5).

Hyundai Creta и Lada XRAY, присутствовавшие в списке продаваемых, в рейтинг неугоняемых не вошли. Авторы списка пояснили, что для обеих машин 2016-й стал первым годом продаж. Новинка, как правило, не привлекает внимание преступников, так как спроса на запчасти для нее еще нет, а в неразобранном виде она слишком бросается в глаза.

В ноябре 2016 года автостраховщики составили рейтинг машин, которые чаще всего угонялись в период с января по октябрь. Перечень возглавили Mazda CX-5 и Toyota Camry.