Ремонт дорог в Сургуте выполнен на 90 процентов

На сегодняшний день ремонт дорожной сети Сургута выполнен на 90%. Об этом стало известно во время визита в город директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерия Фомагина. Основные работы планируется завершить до 1 сентября. Ремонт мостов должен быть закончен до 30 сентября в связи с большой сложностью работ.

Кроме того, в соответствии с соглашением о соблюдении социально-экономических и экологических интересов жителей силами и за счет средств «Сургутнефтегаза» выполнен ремонт: проезда от проспекта Ленина до окружного кардиологического диспансера, развязки на пересечении Ленина, Мира и Кукуевицкого, а также проспекта Ленина (от Мира до Дзержинского). Общая площадь ремонта силами нефтегазовой компании - 21,74 тысячи квадратных метров на сумму почти 59 миллионов рублей.

Помимо этих объектов, ремонт ведется на улице Аэрофлотской, еще на 49 участках улично-дорожной сети восстанавливают покрытие методом сплошного асфальтирования для ликвидации колейности и ям.

Напомним, всего в этом году из окружного и городского бюджетов на ремонт объектов дорожной сети Сургута направлено более 502 миллионов рублей. Порядка 440 из них – деньги округа, практически 63 миллиона выделил города. По результатам открытых аукционов подрядчиками стали: ООО СК «ЮВиС», АО «Автодорстрой», ООО «ЮТА-С», АО ГК «Северавтодор». Планируется, что в следующем году на ремонт дорог будет выделено порядка 380 миллионов рублей из окружного и городского бюджетов.