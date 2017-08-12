Пострадавших во время сильнейшего пожара на месторождении перевезут в ожоговый центр Сургута. ВИДЕО ЧП

Граждане, которые накануне пострадали во время сильнейшего пожара на нефтяной скважине Ван-Еганского месторождения, будут из больницы города Радужный доставлены в ожоговый центр Сургута. Для этого задействуют вертолет. Об этом сообщили в пресс-службе «Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия».
«В АО «ННП» оказывают всю необходимую помощь сотрудникам подрядной организации ООО «Интегра-Бурение». АО «ННП» находится в постоянном контакте с медучреждением, в которое были доставлены пострадавшие», - сообщили в пресс-службе.
Видео: телеканал "360".
Напомним, ЧП произошло накануне. Как сообщили в Минэнерго, в результате пожара произошло обрушение буровой вышки. Огнеборцы частной пожарной охраны длительное время остужали расположенные рядом три скважины. Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ: "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Свою проверку также проводят сотрудники прокуратуры ХМАО.
Успехи малой авиации в Сургуте. Пилотажная группа «Барсы» // ONLINE 14 августа в 15.00