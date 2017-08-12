Пострадавших во время сильнейшего пожара на месторождении перевезут в ожоговый центр Сургута. ВИДЕО ЧП

Граждане, которые накануне пострадали во время сильнейшего пожара на нефтяной скважине Ван-Еганского месторождения, будут из больницы города Радужный доставлены в ожоговый центр Сургута. Для этого задействуют вертолет. Об этом сообщили в пресс-службе «Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия».

«В АО «ННП» оказывают всю необходимую помощь сотрудникам подрядной организации ООО «Интегра-Бурение». АО «ННП» находится в постоянном контакте с медучреждением, в которое были доставлены пострадавшие», - сообщили в пресс-службе.

Видео: телеканал "360".

Напомним, ЧП произошло накануне. Как сообщили в Минэнерго, в результате пожара произошло обрушение буровой вышки. Огнеборцы частной пожарной охраны длительное время остужали расположенные рядом три скважины. Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ: "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Свою проверку также проводят сотрудники прокуратуры ХМАО.