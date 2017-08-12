Трамп заявил о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты могут прибегнуть и к военному вмешательству, передает «Коммерсант». В Пентагоне сообщили, что не получали указаний от Белого дома в отношении Венесуэлы. При этом отметили, что вооруженные силы готовы защищать американские национальные интересы и граждан США.

«Венесуэла не очень далеко, и люди там страдают и умирают, у нас много вариантов для Венесуэлы, в том числе, если необходимо, возможное военное решение»,— приводит Reuters слова Трампа после его встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал в эфире телеканала VTV заявление президента США «безрассудным поступком», который является «наивысшим проявлением экстремизма». В свою очередь министр связи республики Эрнесто Вильегас сказал, что слова Трампа — «беспрецедентная угроза национального суверенитета». Он также сообщил, что позднее МИД Венесуэлы выпустит по этому поводу собственное официальное заявление.