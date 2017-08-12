Ростуризм рассказал, как вернуть деньги за оплаченную путевку в Турцию

В Ростуризме дали рекомендации российским туристам, желающим вернуть деньги за оплаченные путевки в Турцию, сообщает Lenta.ru.

В ведомстве рассказали о многочисленных обращениях в связи с распространением вируса Коксаки. В Ростуризме пояснили, что в текущих обстоятельствах россияне вправе расторгнуть договор или изменить сроки поездки и ее направления. Туроператоры должны полностью компенсировать стоимость без штрафа.

Туроператоров также обязали информировать клиентов о сложной эпидемиологической ситуации в Турции при продаже путевок. Федеральное агентство призвало россиян учитывать сложившуюся в стране ситуацию при планировании отдыха.

Туристам, находящимся в Турции, рекомендовали тщательнее соблюдать правила гигиены. В ведомстве напомнили, что основным источником инфекции является человек.

«Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды», — отмечается в сообщении Ростуризма. Заболевание проявляется сыпью на руках и высокой температурой.

11 августа Роспотребнадзор признал небезопасными для путешественников условия в районе залива у турецкого города Аланья в провинции Анталья.