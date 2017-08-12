На месторождении «Роснефти» в Югре локализовали пожар, в котором пострадало восемь человек

Пожар на месторождении "дочки" "Роснефти" в Югре локализован, тушение продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго РФ.

«11 августа в 00.45 мск пожар локализован. 12 августа по состоянию на 08.00 мск продолжаются мероприятия по ликвидации открытого горения на скважине N 1825. Пожарными расчетами производится орошение рядом расположенных трех скважин», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на нефтяной скважине Ван-Еганского месторождения, которое разрабатывает входящее в "Роснефть" "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", в четверг около полуночи по местному времени произошел пожар. Работы на месторождении ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников этой компании были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный. Все они — граждане Украины.