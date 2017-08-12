В Солнечном очевидцы помогали эвакуировать жильцов из горящего дома // ФОТО

Сегодня в районе 10.30 утра на улице Юности, 9 в поселке Солнечном загорелся жилой дом. По словам жильцов, возгорание произошло на крыше, затем огонь в считанные минуты распространился на все здание. Пока на место происшествия ехали специалисты МЧС и «Центроспас-Югории», эвакуироваться жильцам помогали очевидцы.

"Мы работаем буквально за забором. Увидели дым, пошли посмотреть, что произошло. Когда поняли, что горит дом, побежали всей бригадой помогать людям выбираться из дома. Сначала сами помогали жильцам, потом вместе с пожарными вытащили со второго этажа старую бабушку, поймали молодую девочку, выпрыгнувшую в окно" - рассказал корреспонденту siapress.ru Вячеслав Панюшкин, производитель работ строительно-монтажной бригады Сибпромстроя.

Уже в 11.10 пожар был локализован, из дома успешно эвакуировали 66 жильцов, в том числе троих детей. Двое человек госпитализированы с подозрением на сердечную недостаточность.