В правительстве Югры оценили эффективность органов местного самоуправления. Сургут на 15 месте

Сургут занял 15 место среди муниципалитетов Югры по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. Итоги подвели 4 августа в правительстве округа.

По двум показателям наш город стал лидером среди 22 муниципалитетов автономного округа. Это: "число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения" и "расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования".

Мониторинг проводился по 40 показателям. Отмечается, что в общем рейтинге Сургут поднялся на 7 пунктов по сравнению с 2015 годом.