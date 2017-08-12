Юных художников приглашают проиллюстрировать сборник сказок Югры

Сургутская центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожникова приглашает юных читателей принять участие в художественном оформлении сборника «Новые сказки Югры», созданного в рамках III окружного фестиваля «PROчтение».

Иллюстраторами могут стать дети от 6 до 15 лет, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа.Тексты сказок можно найти на сайте библиотеки.

Работы в формате JPG принимаются до 12 сентября по адресу: г. Сургут, пр. Пролетарский, 10/3 или по электронной почте biblio@raionka.ru.

Подробную информацию можно получить по телефону: (3462) 25-26-89 (Колмакова Светлана Сергеевна, Исрафилова Мавлида Рафкатовна).