За второй квартал жители Югры набрали кредитов на 21 млрд рублей

За второй квартал 2017 года банки выдали жителям Югры свыше 106 тысяч кредитов на общую сумму 21,49 миллиарда рублей. Рост за год составил 33%.

Стал больше и средний чек по кредиту – 152 тысячи рублей, за тот же период в прошлом году он был значительно меньше – 117 тысяч рублей. По объему выданных кредитных средств Югра вошла в десятку самых закредитованных регионов России.

А по ипотечным кредитам наш округ попал в Топ-5. а апрель – июнь 2017 года выдано 2,9 тысячи кредитов (+20 %) на сумму 6,45 миллиарда рублей. Средний чек равен 2,2 миллиона рублей (+8 %).