Проблемным ипотечникам в качестве помощи выдали два миллиарда рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее условия реализации программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, сообщает РИА Новости.

Госпрограмму помощи ипотечным заемщикам запустили в апреле 2015 года: банки реструктурировали проблемную ипотеку по ставке не выше 12% годовых, при этом часть ежемесячного платежа клиенту компенсировало государство. Срок программы истек 31 мая нынешнего года, причем выделенные на нее 4,5 миллиарда рублей израсходовали уже к марту. В конце июля Медведев распорядился выделить на эту программу еще два миллиарда рублей из резервного фонда.

"Помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями, в особых случаях она будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием и исполнительной власти, и депутатов Госдумы, и уполномоченного по правам человека. Такой документ есть, я его вчера подписал. Прошу всех, кто отвечает за эту работу, его начать исполнять", — сказал Медведев на совещании по развитию жилищного строительства.

Эти изменения позволят продолжить реализацию программы помощи ипотечникам и реструктуризировать не менее 1,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков.