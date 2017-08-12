Первый канал снял пилотный выпуск "Пусть говорят" без Малахова

Первый канал в пятницу приступил к съемкам пилотного выпуска программы "Пусть говорят" без Андрея Малахова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на телеканале. При этом он уточнил, что все разговоры в прессе о том, что было уже снято несколько выпусков, не соответствуют действительности.

"Речь идет о первом и пока единственном выпуске. Не известно также, пойдет ли он в эфир", - уточнил источник.

Он отказался назвать имя возможного нового ведущего программы, не подтвердив и не опровергнув информацию о том, что им может быть ведущий новостей Первого канала Дмитрий Борисов.

В то же время, в распоряжении телеканала "Дождь" оказались первые кадры со съемочной площадки. В роли ведущего на них действительно выступает Дмитрий Борисов.

Информация об уходе Андрея Малахова с Первого канала появилась в конце июля 2017 года. По данным РБК, у него произошел конфликт с новым продюсером передачи «Пусть говорят» Натальей Никоновой. Журнал Elle, где работает жена Малахова, писал, что телеведущий не смог договориться с продюсером о декретном отпуске.