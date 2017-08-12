Рост российского ВВП во втором квартале 2017 года ускорился в пять раз

Рост российского ВВП во втором квартале 2017 года составил 2,5 процента (год к году) — в пять раз больше, чем в первом (0,5%). Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Росстат. Таким образом, квартальный рост ВВП стал максимальным с конца 2013 года.

Эти данные хуже прогноза Минэкономразвития, которое предсказывало разгон роста ВВП до 2,7 процента во втором квартале. В Институте экономической политики имени Егора Гайдара такие прогнозы называли излишне оптимистическими, предсказывая рост только 1,3 процента.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году российская экономика выйдет на рост выше 2 процентов. В 2016 году был зафиксирован спад 0,2 процента.