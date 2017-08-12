Все ваши данные принадлежат нам. Опубликован список информации, которую операторы связи должны будут передавать ФСБ

Минкомсвязи России опубликовало список данных интернет-пользователей, которые могут стать обязательными к передаче в ФСБ в случае появления соответствующего требования, сообщает Газеты.ру. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных актов.

Приказ предполагает, что организаторы распространения информации должны будут в рамках оперативно-розыскных мероприятий хранить и предоставлять ФСБ данные пользователей.

В том числе их настоящее имя, паспортные данные, телефон, электронный адрес и IP-адрес. Также их могут обязать передавать в спецслужбу текстовые сообщения, записи звонков, информацию о переданных файлах, местоположении и платежах.

Требования касаются, в том числе интернет-сервисов «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Telegram, входящих в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.