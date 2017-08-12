Семейные пары Югры могут получить до 70 тыс. рублей к юбилею совместной жизни

Семейные пары Югры могут получить выплату к юбилею совместной жизни.

Единовременное пособие устанавливается одному из супругов, являющемуся гражданином России, постоянно проживающему в Югре, при условии наличия стажа работы на территории автономного округа не менее 15 лет. В зависимости от юбилея совместной жизни отличается и выплата: 50 лет – 50 000 рублей; 55 лет – 55 000 рублей; 60 лет – 60 000 рублей; 65 лет – 65 000 рублей и 70 лет – 70 000 рублей.

Пособие назначается на основании документов, удостоверяющих личность и содержащих указание на гражданство России обоих супругов; свидетельства о браке и трудовой книжки одного из супругов либо иного документа, подтверждающего его стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность на территории автономного округа.

Отметим, заявление на выплату должно быть представлено не позднее одного года со дня наступления юбилейной даты.

В случае смерти получателя пособия с момента его назначения до назначения выплаты выплачивается второму супругу по его заявлению путем перечисления денежных средств на счет, открытый супругом, подавшим заявление, в кредитных организациях, либо почтовым отправлением в почтовое отделение по месту жительства.

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61.