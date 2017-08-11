Volkswagen отзывает в России более 3 тысяч машин Skoda

Volkswagen Group Rus отзывает в России почти 3,5 тыс. автомобилей Skoda. Об этом сообщает Росстандарт.

Ведомство уточняет, что отзыву подлежат 1 927 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2004 г. по 2013 г. Причиной отзыва является возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого – нарушение соединения с массой в блоке управления.

Кроме того, отзыву подлежат 1 536 автомобилей Skoda Yeti и Rapid, реализованных в 2017 г. Причина - неисправный передний преднатяжитель ремня безопасности изготовленный с выходом параметров за допуск. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля. Это создаёт риск травмирования пассажиров.

Все недочеты на отозванных машинах будут исправлены.