Две средних зарплаты за телефон. В сети появилась информация о цене на iPhone 8

Новый iPhone 8 в России можно будет купить от 79,990 тыс. рублей. Об этом аналитик Эльдар Муртазин написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, в продаже появятся модель 7s и 7s plus, которые любителям Apple предлагается приобрести за 52,990 тыс. рублей и 62,990 тыс. рублей соответственно, сообщают "Известия".

По информации "Российской газеты", три новые модели iPhone будут представлены в сентябре этого года. Наиболее инновационным смартфоном линейки станет iPhone 8 с "умной" камерой, виртуальной кнопкой Home и системой распознавания владельца по лицу.