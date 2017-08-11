Не нужен нам берег турецкий. Ростуризм заявил, что в Анталье небезопасно

Ростуризм объявил об угрозе безопасности здоровья находящихся на турецких курортах туристов и призвал россиян учитывать это при планировании поездок в Турцию. Это сообщается на официальном сайте ведомства.

Ведомство предупреждает о "наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов, находящихся в Турецкой Республике, связанных с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией отдыхающих на турецких курортах, в первую очередь детей, в летний сезон 2017 года".

При этом, в заключении говорится о том, что срочной эвакуации граждан России из Турции не требуется. Но Ростуризм призывает российских туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать клиентов при реализации туров в Турцию о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране.