Спортсмены МФК "Газпром Югра" готовятся к сезону в родных стенах

Футболисты МФК "Газпром Югра" проводят тренировочный сбор в Югорске. Во время сбора команда тренируется в двухразовом режиме. Чередуются занятия на воздухе, в игровом и тренажерном залах.

Как сообщает пресс-служба клуба, во время сбора тренерский штаб команды отсмотрит новичков: Александра Райхеля, Максима Волынюка и Родиона Залалетдинова. Также с основной командой сборы проходят несколько представителей дубля.

Югорский этап подготовки завершится 15 августа. А на следующий день команда отправится в Тюмень, где будет участвовать в турнире на призы Тюменской области.