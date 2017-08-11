Состав ХК «Югра» пополнился легионером из Словакии

ХК «Югра» заключил контракт с легионером из Словакии. 26-летний защитник Мартин Штайнох перешёл в "Югру" из чешского клуба "Маунтфилд".

В минувшем сезоне Штайнох провёл за "Маунтфилд" 52 матча в регулярном чемпионате и 11 плей-офф, набрав 8 (2+6) очков. Кроме того, игрок обороны имеет опыт выстуления в КХЛ. В 137 играх за "Слован" он заработал 24 (5+19) очка.

Как пишет пресс-служба югорского клуба, контракт с игроком рассчитан на один сезон.