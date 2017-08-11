"Матильду" точно покажут в кинотеатрах Югры, Ямала и Тюменской области

Скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда", повествующий об отношениях царя Николая Второго с балериной Ксешинской, точно пройдет в прокате кинотеатров Югры. Об этом сообщает "Медуза".

Издание представило на своем сайте своеобразную карту показа картины. Так, по информации "Медузы", прокат точно состоится на территории наших соседей - в Тюменской области и на Ямале. Не будут проблем у фильма и,в частности, в Красноярском крае и в Москве.

А вот Дагестан и Ингушетия собираются запретить показ "Матильды" на своей территории. Ряд регионов - Крым, Чечня, Башкирия - планируют ограничить показ.

Напомним, накануне Министерство культуры выдало фильму прокатное удостоверение. При этом отдав на откуп региональным властям право показывать фильм.

Отметим, что в анонсах сургутских кинотеатров "Матильда" пока не значится. Премьера картины назначена на 25 октября 2017 года.